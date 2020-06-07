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07 Haziran 2020, Pazar
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Scuka Yeşilyurt'ta

Scuka Yeşilyurt'ta

’na giden Yeşilyurt, ’nın Casalmaggiore takımında oynayan 23 yaşındaki smaçör Lana Scuka’yla anlaştı.

Gelecek sezon 'nda mücadele edecek Atlasglobal Yeşilyurt, 'nın Pomi Casalmaggiore takımında oynayan smaçör Lana Scuka ile anlaşma sağladı. Slovenya 'nda da oynayan 23 yaşındaki oyuncu, "'yi seçtim, çünkü bu benim için büyük bir meydan okuma. Kendimi daha da geliştirebileceğim bir lige gidiyorum. Neler yaşayacağımı hep birlikte göreceğiz. Sezonu dört gözle bekliyorum. Benim için yepyeni bir macer a olacak" ifadelerini kullandı. Kariyerine ülkesinin Ljubljana takımında başlayan Scuka, 2011- 2013 yılları arasında burada oynadı. 23 yaşındaki oyuncu ardından Kamnik'e gitti. Daha sonra İtalya'ya transfer olan Scuka; Modena, Filottrano, GEN-I Volley ve Casalmaggiroe'de görev yaptı.
  1. 7.6.2020
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