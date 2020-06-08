Gorrel tamam
Kuzeyboru, 25 yaşındaki pasör çaprazı Tori Gorrel'le anlaşma sağladı.
Gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Kuzeyboru, kadrosunu güçlendiriyor. Aksaray ekibinden yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarında sona gelen kulübümüz, Amerikan Kolej liginin en önemli takımlarından Penn State Üniversitesi ve Porto Riko'da Amazones de Trujillo Alto takımlarında forma giymiş Tori Gorrell ile bir yıllık sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı. 2019-2020 sezonunu Porto Riko'da tamamlayan, 25 yaşındaki oyuncu pasör çaprazı, orta oyuncu ve smaçör olarak görev alabiliyor. Kuzeyboru kulübü ayrıca, hedefleri olan bir takım oluşturarak kalıcı olacaklarını ifade etti.
- 8.6.2020
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