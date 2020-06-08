Gorrel tamam - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Gorrel tamam

Gorrel tamam

Gorrel tamam

Kuzeyboru, 25 yaşındaki pasör çaprazı 'le anlaşma sağladı.

Gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Kuzeyboru, kadrosunu güçlendiriyor. ekibinden yapılan açıklamada, " çalışmalarında sona gelen kulübümüz, Amerikan Kolej liginin en önemli takımlarından Penn State Üniversitesi ve 'da Amazones de Trujillo Alto takımlarında forma giymiş Tori Gorrell ile bir yıllık sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı. 2019-2020 sezonunu Porto Riko'da tamamlayan, 25 yaşındaki oyuncu pasör çaprazı, orta oyuncu ve smaçör olarak görev alabiliyor. Kuzeyboru kulübü ayrıca, hedefleri olan bir takım oluşturarak kalıcı olacaklarını ifade etti.

  1. 8.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gorrel tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA