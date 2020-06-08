Solhanspor’da Reşat Arığ dönemi

Efeler Ligi'nin yeni temsilcisi Solhanspor'da antrenörlük görevine Ahmet Reşat Arığ getirildi. Arığ, "Benim için de yeni bir heyecan. Kariyerimde birçok takımda antrenörlük yaptım ama inşallah buradaki insanların beklentisini, 20 bin kişilik bir şehrin heyecanını beraber yaşayıp takımı Avrupa'ya taşıma hedefindeyiz" dedi.