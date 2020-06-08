Solhanspor’da Reşat Arığ dönemi
Efeler Ligi'nin yeni temsilcisi Solhanspor'da antrenörlük görevine Ahmet Reşat Arığ getirildi.
Efeler Ligi'nin yeni temsilcisi Solhanspor'da antrenörlük görevine Ahmet Reşat Arığ getirildi. Arığ, "Benim için de yeni bir heyecan. Kariyerimde birçok takımda antrenörlük yaptım ama inşallah buradaki insanların beklentisini, 20 bin kişilik bir şehrin heyecanını beraber yaşayıp takımı Avrupa'ya taşıma hedefindeyiz" dedi.
- 8.6.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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