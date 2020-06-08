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08 Haziran 2020, Pazartesi
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’da dönemi

Solhanspor’da Reşat Arığ dönemi

Efeler Ligi'nin yeni temsilcisi 'da antrenörlük görevine Ahmet getirildi.

Efeler Ligi'nin yeni temsilcisi 'da antrenörlük görevine Ahmet getirildi. Arığ, "Benim için de yeni bir heyecan. Kariyerimde birçok takımda antrenörlük yaptım ama inşallah buradaki insanların beklentisini, 20 bin kişilik bir şehrin heyecanını beraber yaşayıp takımı Avrupa'ya taşıma hedefindeyiz" dedi.

  1. 8.6.2020
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