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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Torres Cimbom’da

Torres Cimbom’da

Daha önce ve ’yı renklerine bağlayan sarı kırmızılı ekip, ilk yabancı hamlesini de 29 yaşındaki ’le yaptı.

Yeni sezonda yerli ağırlıklı bir kadroyla mücadele edecek Erkek Voleybol Milli Takımı, yabancı transferinde nokta atışı yaptı. Sarı- kırmızılılar, pasör çaprazı pozisyonunu Porto Rikolu ile güçlendirdi. Yapılan anlaşmaya göre, da görev yapan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, gelecek sezon Galatasaray için mücadele edecek. Aslan, daha önce ve 'yı renklerine bağladığını duyurmuştu. Sarı-kırmızılı ekibin üçüncü transferi olan Torres, geçtiğimiz sezon 'nın takımında forma giydi. Başarılı oyuncu, 2020 Norceca Olimpiyat Elemeleri'nin en iyi pasör çaprazı seçilirken; Norceca Şampiyonası'nın da en skorer oyuncusu olmuştu. Kariyerine ülkesinde başlayan Torres, ilk Avrupa deneyimini 2013'te ekibi Cisterna ile yaşadı. Montpellier, Molfetta, Ravenna, Padova gibi takımların formasını giydi. Geçtiğimiz yıl ise Japonya ekibi Osaka'da görev yaptı.

  1. 8.6.2020
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