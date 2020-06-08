Torres Cimbom’da
Daha önce Murat Yenipazar ve Batuhan Avcı’yı renklerine bağlayan sarı kırmızılı ekip, ilk yabancı hamlesini de 29 yaşındaki Maurice Torres’le yaptı.
Yeni sezonda yerli ağırlıklı bir kadroyla mücadele edecek Galatasaray Erkek Voleybol Milli Takımı, yabancı transferinde nokta atışı yaptı. Sarı- kırmızılılar, pasör çaprazı pozisyonunu Porto Rikolu Maurice Torres ile güçlendirdi. Yapılan anlaşmaya göre, milli takımda da görev yapan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, gelecek sezon Galatasaray için mücadele edecek. Aslan, daha önce Murat Yenipazar ve Batuhan Avcı'yı renklerine bağladığını duyurmuştu. Sarı-kırmızılı ekibin üçüncü transferi olan Torres, geçtiğimiz sezon Japonya'nın Osaka takımında forma giydi. Başarılı oyuncu, 2020 Norceca Olimpiyat Elemeleri'nin en iyi pasör çaprazı seçilirken; Norceca Şampiyonası'nın da en skorer oyuncusu olmuştu. Kariyerine ülkesinde başlayan Torres, ilk Avrupa deneyimini 2013'te İtalya ekibi Cisterna ile yaşadı. Montpellier, Molfetta, Ravenna, Padova gibi takımların formasını giydi. Geçtiğimiz yıl ise Japonya ekibi Osaka'da görev yaptı.
- 8.6.2020
- Galatasaray'ın transferlerini canlı yayında duyurdu! Sözleşme imzalandı
- Canlı yayında açıkladı! "Comolli getirdiği oyuncuları o takıma alacak"
- Erman Toroğlu: Galatasaray'da virüs içeride
- Zeki Uzundurukan: Obi Mikel'in gitmesi Trabzonspor'un yararına oldu
- İşte Beşiktaş'ın Caner Erkin ve Gökhan Gönül planı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Torres Cimbom’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.