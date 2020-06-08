Torres Cimbom’da

Yeni sezonda yerli ağırlıklı bir kadroyla mücadele edecek Galatasaray Erkek Voleybol Milli Takımı, yabancı transferinde nokta atışı yaptı. Sarı- kırmızılılar, pasör çaprazı pozisyonunu Porto Rikolu Maurice Torres ile güçlendirdi. Yapılan anlaşmaya göre, milli takımda da görev yapan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, gelecek sezon Galatasaray için mücadele edecek. Aslan, daha önce Murat Yenipazar ve Batuhan Avcı'yı renklerine bağladığını duyurmuştu. Sarı-kırmızılı ekibin üçüncü transferi olan Torres, geçtiğimiz sezon Japonya'nın Osaka takımında forma giydi. Başarılı oyuncu, 2020 Norceca Olimpiyat Elemeleri'nin en iyi pasör çaprazı seçilirken; Norceca Şampiyonası'nın da en skorer oyuncusu olmuştu. Kariyerine ülkesinde başlayan Torres, ilk Avrupa deneyimini 2013'te İtalya ekibi Cisterna ile yaşadı. Montpellier, Molfetta, Ravenna, Padova gibi takımların formasını giydi. Geçtiğimiz yıl ise Japonya ekibi Osaka'da görev yaptı.