İBB’den imza şov
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Hasan Körfez getirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Hasan Körfez getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Efeler Ligi'nde mücadele eden turuncu-lacivertli ekipte başantrenör Hasan Körfez ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, pasör oyuncular Gökhan Çatal ve Erden Çevikel'in yanı sıra smaçör Oğuzhan Doruk'un kadroya dahil edildiği aktarıldı. Ayrıca iç transferde ise Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Uğur Güneş, Beytullah Hatipoğlu, Abdülsamet Yalçın, Emre Berat Fırat, Ahmet Onur Şahin, Emir Kaan Öztürk, Baturay Çağan Serçiler ve Can Koç ile sözleşme yenilendiği kaydedildi. Turuncubeyazlı yetkililer yaptığı açıklamada transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
- 8.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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