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08 Haziran 2020, Pazartesi
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’den imza şov

İBB’den imza şov

'nda başantrenörlük görevine getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Efeler Ligi'nde mücadele eden turuncu-lacivertli ekipte başantrenör Hasan Körfez ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, pasör oyuncular Gökhan Çatal ve Erden Çevikel'in yanı sıra smaçör Oğuzhan Doruk'un kadroya dahil edildiği aktarıldı. Ayrıca iç transferde ise Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Uğur Güneş, Beytullah Hatipoğlu, Abdülsamet Yalçın, Emre Berat Fırat, Ahmet Onur Şahin, Emir Kaan Öztürk, Baturay Çağan Serçiler ve Can Koç ile sözleşme yenilendiği kaydedildi. Turuncubeyazlı yetkililer yaptığı açıklamada çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

  1. 8.6.2020
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