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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Kim 11 yıl sonra ’ye döndü

Kim 11 yıl sonra Kore’ye döndü

Güney 'nin takımı, uzun süredir ülkemizde forma giyen Yeon- Koung Kim'i etti.

Güney 'nin takımı, uzun süredir ülkemizde forma giyen Yeon- Koung Kim'i etti. Son iki sezonu 'da geçiren ve 2011-2017 yılları arasında 'de görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 11 yıl aradan sonra ülkesine transfer oldu. Eczacıbaşı Vitra, geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak Kim'le yollarını ayırmıştı.

  1. 8.6.2020
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