Kim 11 yıl sonra Kore’ye döndü

Güney Kore'nin Heungkuk Life Pink Spiders takımı, uzun süredir ülkemizde forma giyen Yeon- Koung Kim'i transfer etti. Son iki sezonu Eczacıbaşı Vitra'da geçiren ve 2011-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 11 yıl aradan sonra ülkesine transfer oldu. Eczacıbaşı Vitra, geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak Kim'le yollarını ayırmıştı.