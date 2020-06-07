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07 Haziran 2020, Pazar
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En genç hoca ile devam!

ekiplerinden , baş antrenörü 'la sözleşme yeniledi.

ekiplerinden , baş antrenörü 'la sözleşme yeniledi. Geçen sezon takımın başına geçen 26 yaşındaki Altan, 'nda şampiyonluk sevinci yaşarken; 'nda da mücadele etmişti. Tokat Plevne'nin altyapısından yetişen ve sonraki yıllarda antrenörlük kariyeri yapmak isteyen Altan, şu anda Efeler ve Sultanlar Ligi'nin en genç hocası konumunda bulunuyor.
  1. 7.6.2020
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