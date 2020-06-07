Toğan dönemi
Mariusz Sordyl ile yollarını ayıran F.Bahçe, 46 yaşındaki baş antrenörle anlaştı. Erkan Toğan, A Milli Erkek Voleybol Takımının yardımcı antrenörü olarak görev yapıyor
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Erkan Toğan getirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "46 yaşındaki deneyimli çalıştırıcımız Erkan Toğan'a 'Fenerbahçemize hoş geldin' diyor, başarılar dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli çalıştırıcı, sporculuk kariyerinin ardından ilk olarak Avusturya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük, bu ülkenin HotVolleys Vienna ve VCA Amstetten ekiplerinde ise başantrenörlük görevini yürüttü.
AVUSTURYA'DA 5'İNCİ OLDU
Başarılı antrenör, 2014-2015 sezonunda Ziraat Bankası'nda ve 2015-2017 yılları arasında da Halkbank'ta yardımcı antrenörlük görevi yaptı. Halkbank ile iki kez Efeler Ligi şampiyonluğu yaşayan Erkan Toğan, 2019 yılında Avusturya Ligi'nde VCA Amstetten takımıyla 5.'lik başarısı elde etmişti. Bir dönem Türkiye Plaj Voleybolu Milli Takımı'nda antrenör olarak çalışan 46 yaşındaki deneyimli hoca, halen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yardımcı antrenörü olarak görev yapıyor.
- 7.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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