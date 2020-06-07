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07 Haziran 2020, Pazar
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Toğan dönemi

Toğan dönemi

Mariusz Sordyl ile yollarını ayıran F.Bahçe, 46 yaşındaki baş antrenörle anlaştı. , A Takımının yardımcı antrenörü olarak görev yapıyor

HDI Sigorta 'nda başantrenörlük görevine getirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "46 yaşındaki deneyimli çalıştırıcımız Erkan Toğan'a 'Fenerbahçemize hoş geldin' diyor, başarılar dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli çalıştırıcı, sporculuk kariyerinin ardından ilk olarak 'nda yardımcı antrenörlük, bu ülkenin HotVolleys Vienna ve Amstetten ekiplerinde ise başantrenörlük görevini yürüttü.

AVUSTURYA'DA 5'İNCİ OLDU

Başarılı antrenör, 2014-2015 sezonunda Ziraat Bankası'nda ve 2015-2017 yılları arasında da 'ta yardımcı antrenörlük görevi yaptı. Halkbank ile iki kez Efeler Ligi şampiyonluğu yaşayan Erkan Toğan, 2019 yılında Avusturya Ligi'nde VCA Amstetten takımıyla 5.'lik başarısı elde etmişti. Bir dönem Türkiye Plaj Voleybolu Milli Takımı'nda antrenör olarak çalışan 46 yaşındaki deneyimli hoca, halen A Takımı'nın yardımcı antrenörü olarak görev yapıyor.

  1. 7.6.2020
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