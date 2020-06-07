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07 Haziran 2020, Pazar
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Güvencemiz altyapı

Güvencemiz altyapı

G.Saray yöneticisi , “Altyapıya önem verdiğimiz için düşük bütçeyle gitme şansımız diğer takımlara göre daha fazla” dedi.

'ın voleybol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi , yeni sezon için hem kadın hem de erkeklerde kadrolarını büyük ölçüde oluşturduklarını söyledi. Galatasaray'a yakışacak oyuncuya yatırım yapma yolunu seçtiklerini belirten Böke, "Erkek takımımızdaki 14 oyuncunun en az 8-9'u altyapıdan yetiştirdiğimiz evlatlarımız. Dışarıdan bu ortama ayak uyduracak arkadaşları takıma kattık. Bu sene eğer yabancılar gidip ligler Türklerle oynanacak duruma gelseydi bizim erkek takımı zaten milli takım gibi. Kadın takımımızda da altyapının çok büyük etkisi var. Altyapıya önem verdiğimiz için düşük bütçeyle gitme şansımız diğer takımlara göre daha fazla" ifadelerini kullandı.
  1. 7.6.2020
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