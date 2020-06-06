Fenerbahçe HDI Sigorta'nın yeni baş antrenörü Erkan Toğan oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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'nın yeni baş antrenörü oldu!

Fenerbahçe HDI Sigorta'nın yeni baş antrenörü Erkan Toğan oldu!

Voleybol Efeler Ligi takımlarından 'nın yeni baş antrenörü oldu. Sarı-lacivertliler resmi sitesinden yaptığı açıklamada 46 yaşındaki çalıştırıcının takımın başına geçirildiğini duyurdu.

Polonyalı antrenör Mariusz Sordyl ile yollarını ayıran , yeni baş antrenörünü buldu. Sarı lacivertliler, A Milli 'nın yardımcı antrenörü ile anlaşma sağlandı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA!
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın yeni Başantrenörü Erkan Toğan oldu.

46 yaşındaki deneyimli çalıştırıcımız Erkan Toğan'a Fenerbahçemize hoş geldin diyor, başarılar dolu bir sezon diliyoruz.



ERKAN TOĞAN KİMDİR?
Yurt içinde ve yurt dışında birçok takımda mücadele eden Erkan Toğan, son olarak Avusturya'nın hotVolleys Vienna ekibine transfer olmuş ve burada geçirdiği bir sezonun ardından oyunculuk kariyerini noktalamıştı.

İlk olarak Avusturya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev alan Erkan Toğan, ardından Tomis Constanta ekibinde de yardımcı antrenör olarak çalıştı.

Sezonun devamında HotVolleys Vienna ekibinin Başantrenörü olarak göreve başlayan Toğan, takımı ile CEV Kupası'nda mücadele etti.

Teknik isim, 2014-2015 sezonunda Ziraat Bankası'nda, 2015-2017 yılları arasında da Halkbank'ta yardımcı antrenörlük yaptı. Halkbank ile iki kez Efeler Ligi şampiyonluğu yaşayan Erkan Toğan, 2017 yılında eğitimi için Avusturya'ya döndü.

2019 yılında Avusturya Ligi nde VCA Amstetten takımıyla 5.'lik yaşayan Toğan, yabancısız oynanan Avusturya Kupası'nda da final oynadı.

Bir dönem Türkiye Plaj Voleybolu Milli Takımı'nda antrenör olarak görev alan Toğan, halen Erkek Milli Voleybol Takımımızın Yardımcı Antrenörü olarak görev yapmaktadır.

  1. 06.06.2020
  2. Güncelleme: 06.06.2020 12:44
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