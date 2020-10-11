Haberler Voleybol Vakıfbank hata yapmadı!

hata yapmadı!

, Beylikdüzü’nü , ve 25-10’luk setlerle yenerek 5’te 5 yaptılar.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 00:25 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 06:50
Vakıfbank hata yapmadı!

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'inin 8'inci haftasında Beylikdüzü İhtisas'ı deplasmanda mağlup etti ve ligde beşte beş yaptı. , ilk seti aldı. İkinci sette de üstün bir oyun sergileyen , teknik molasını 12-2 önde geçtiği bu seti de alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü setten 25-10, karşılaşmadan da 3-0'lık zaferle ayrıldı. Sarı-siyahlılar, 9. haftada Sistem9 Yeşilyurt'u konuk edecek.

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