Vakıfbank hata yapmadı!

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'inin 8'inci haftasında Beylikdüzü İhtisas'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve ligde beşte beş yaptı. Sarı-siyahlılar, ilk seti 25-9 aldı. İkinci sette de üstün bir oyun sergileyen Vakıfbank, teknik molasını 12-2 önde geçtiği bu seti de 25-10 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü setten 25-10, karşılaşmadan da 3-0'lık zaferle ayrıldı. Sarı-siyahlılar, 9. haftada Sistem9 Yeşilyurt'u konuk edecek.