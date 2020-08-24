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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Şampiyonlar belli oldu

Şampiyonlar belli oldu

erkekler finalinde Murat Giginoğlu-Volkan ikilisi, Nuri Şahin-Hakan Göğtepe ikilisine set vermedi.

erkekler finalinde Murat Giginoğlu-Volkan ikilisi, Nuri Şahin-Hakan Göğtepe ikilisine set vermedi. 21-18 ve 21-14 ile maçı kazanıp Altınoluk'ta şampiyon oldular. Kadınlarda Bahanur Gökalp-Merve Çelebi ikilisi, Rumen Alexia Bradatan-Radu Teodora'yı 21-11 ve 21-13 ile 2-0 devirip mutlu sona ulaştı.
  1. 24.8.2020
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