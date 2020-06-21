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21 Haziran 2020, Pazar
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Sorgun’dan tam 10 imza

Sorgun’dan tam 10 imza

ekiplerinden , gövde gösterisi yaptı.

ekiplerinden , gövde gösterisi yaptı. ekibi pasörler; Çağlar Aksoy, Selim Demir, orta oyuncular; Murat Palavar, Ahmet Samet Baltacı, Koray Şahin, smaçörler; Burhan Zorluer, Kadir Gürkan Uz, liberolar; Mesut Akman, Ümit Demir ve pasör çaprazı Berkant Hızarcı sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Ergin Gül, "Hocamızla birlikte 2 aylık araştırma sonucunda transferleri yaptık" dedi.
  1. 21.6.2020
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