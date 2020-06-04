Voleybolda yabancı kontenjanı değişmedi! - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Voleybolda yabancı kontenjanı kararı belli oldu

Voleybolda yabancı kontenjanı değişmedi!

Voleybolda yabancı kontenjanı değişmedi!

, 2020-2021 sezonunda ve 'nde yabancı oyuncu sayısını değiştirmeme kararı aldı.

(), 2020-2021 sezonunda ve 'nde yabancı oyuncu sayısını değiştirmedi.

TVF, 2020-2021 sezonu öncesi kulüplere bildirilerini internet sitesinde yayımladı.

Yayımlanan bildiriye göre 2019-2020 sezonunda uygulanan kulüplerin sahada yer verebileceği yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gidilmedi. Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde takımlar aynı anda sahada 3, 14 kişilik maç kadrosunda ise 4 yabancı voleybolcuya yer verebilecek.

Federasyon, 1. Lig ve 2. Lig'deki yabancı kuralında da değişiklik yapmadı. 1. Lig'de kulüpler yeni sezonda da 3 yabancı oyuncuya lisans çıkarabilecek ancak bunların 2'sini maç kadrosuna dahil edebilecek. 2. Lig'de ise yine yabancı oyuncu oynatılamayacak.

haberin devamı

  1. 04.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Voleybolda yabancı kontenjanı değişmedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA