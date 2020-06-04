Voleybolda yabancı kontenjanı değişmedi!
Türkiye Voleybol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde yabancı oyuncu sayısını değiştirmeme kararı aldı.
TVF, 2020-2021 sezonu öncesi kulüplere bildirilerini internet sitesinde yayımladı.
Yayımlanan bildiriye göre 2019-2020 sezonunda uygulanan kulüplerin sahada yer verebileceği yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gidilmedi. Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde takımlar aynı anda sahada 3, 14 kişilik maç kadrosunda ise 4 yabancı voleybolcuya yer verebilecek.
Federasyon, 1. Lig ve 2. Lig'deki yabancı kuralında da değişiklik yapmadı. 1. Lig'de kulüpler yeni sezonda da 3 yabancı oyuncuya lisans çıkarabilecek ancak bunların 2'sini maç kadrosuna dahil edebilecek. 2. Lig'de ise yine yabancı oyuncu oynatılamayacak.
- 04.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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