Eczacıbaşı VitrA'dan kiralama kararı! Genç oyuncular...
Eczacıbaşı VitrA 7 genç oyuncusunu kiralık olarak gönderiyor. Turuncu-beyazlı takımın bu isimlerin deneyim kazanmasını istediği ifade edildi.
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 7 genç oyuncusunu deneyim kazanmaları amacıyla yeni sezonda başka takımlara kiralık olarak gönderecek.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapıdan yetişen 1998 doğumlu pasör Gizem Mısra Aşçı, 1999 doğumlu libero Sinem Bayazıt ve 1998 doğumlu pasör çaprazı Çağla Rızvanoğlu yeni sezonda Sarıyer Belediyesspor'da, 1997 doğumlu orta oyuncu Ceren Nur Domaç ise Kuzeyboruspor'da kiralık olarak mücadele edecek.
Takımın genç yetenekleri 2000 doğumlu smaçör Melis Katipoğlu, 2002 doğumlu libero Tuna Aybüke Çetinay ve 2000 doğumlu libero Simay Kurt da yeni sezonda başka takımlara kiralanacak.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eczacıbaşı VitrA'dan kiralama kararı! Genç oyuncular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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