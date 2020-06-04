Eczacıbaşı VitrA'dan kiralama kararı! Genç oyuncular... - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Eczacıbaşı VitrA'dan kiralama kararı! Genç oyuncular...

'dan kiralama kararı! Genç oyuncular...

Eczacıbaşı VitrA'dan kiralama kararı! Genç oyuncular...

7 genç oyuncusunu kiralık olarak gönderiyor. Turuncu-beyazlı takımın bu isimlerin deneyim kazanmasını istediği ifade edildi.

Kadın Takımı, 7 genç oyuncusunu deneyim kazanmaları amacıyla yeni sezonda başka takımlara kiralık olarak gönderecek.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapıdan yetişen 1998 doğumlu pasör Gizem Mısra Aşçı, 1999 doğumlu libero Sinem Bayazıt ve 1998 doğumlu pasör çaprazı Çağla Rızvanoğlu yeni sezonda Sarıyer Belediyesspor'da, 1997 doğumlu orta oyuncu Ceren Nur Domaç ise Kuzeyboruspor'da kiralık olarak mücadele edecek.

Takımın genç yetenekleri 2000 doğumlu smaçör Melis Katipoğlu, 2002 doğumlu libero Tuna Aybüke Çetinay ve 2000 doğumlu libero Simay Kurt da yeni sezonda başka takımlara kiralanacak.

  1. 04.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eczacıbaşı VitrA'dan kiralama kararı! Genç oyuncular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA