‘Demir Leydi’ yuvaya döndü

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nda genel menajerlik görevine Neslihan Demir Güler getirildi. 2002-06 ve 2009-10 sezonlarında Vakıfbank'ta efsane olan 'Demir Leydi' lakaplı oyuncu, "Aileme bambaşka bir görevle geliyorum. Bu takımda olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah başarılı oluruz" dedi.