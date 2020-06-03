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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Voleybol ‘Demir Leydi’ yuvaya döndü

’ yuvaya döndü

‘Demir Leydi’ yuvaya döndü

'nda genel menajerlik görevine Güler getirildi.

'nda genel menajerlik görevine Güler getirildi. 2002-06 ve 2009-10 sezonlarında Vakıfbank'ta efsane olan '' lakaplı oyuncu, "Aileme bambaşka bir görevle geliyorum. Bu takımda olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah başarılı oluruz" dedi.

  1. 3.6.2020
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