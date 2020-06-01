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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Fileye yeni jenerasyon

Fileye yeni jenerasyon

Voleybol Milli Takımlar Sorumlusu Kurtaran Mumcu, kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de genç ve yetenekli isimleri vitrine çıkaracaklarını kaydetti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlusu Kurtaran Mumcu, pandemi sonrası filede gerçekleştirilecek yeni projeleri anlattı. A Milli Kadın Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti ile 4 yıl daha çalışmak istediklerini söyleyen Mumcu, "Olimpiyat sonu demiştik ama biz 4 yıl daha çalışmak istiyoruz" dedi. Olimpiyatların ertelenmesinin sorun olmayacağını düşündüğünü belirten Mumcu, "Ligleri öne çekerek kalan sürede olimpiyatlara daha iyi hazırlanılması için bir zaman aralığı yaratmayı düşünüyoruz" diye konuştu. Kadın olduğu gibi erkekler için de bir çalışma gerçekleştireceklerini vurgulayan Mumcu, şunları söyledi: Erkek milli takımında ciddi jenerasyon değişikliği olacak. Daha genç, yetenekli çocuklarla uzun vadeli bir çalışma olacak. Yetenekli oyuncularımızı vitrine çıkaracağız.
  1. 1.6.2020
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