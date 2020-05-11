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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Son dakika: Voleybolda ligler tescil edildi!

Son dakika: Voleybolda ligler tescil edildi!

Son dakika corona virüsü (koronavirüsü) gelişmesi... Türkiye Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, alınan kararı resmen duyurdu. Buna göre; Erkek ve Kadınlar Ligi'nde kalan maçlar oynanmayacak.

Voleybolda corona virüsü (koronavirüs) gelişmesi... Türkiye Federasyonu, aldığı kararla Erkek ve Kadınlar Ligi'nde kalan maçların oynanmayacağını duyurdu.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Ligi bu şekilde tescil ediyoruz. Voleybol Erkek ve Kadınlar Liglerinde kalan maçlar oynanmayacak. Küme düşme yok. Aşağıdan çıkacak 4 takımı da Efeler ve Sultanlar Ligi'ne alıyoruz. Play-off oynamadığımız için şampiyon ilan etmiyoruz. Erkek ve kadınlarda ligi bu şekilde tescil ettik."

  1. 11.05.2020
  2. Güncelleme: 11.05.2020 14:48
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