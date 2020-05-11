Tescil edilen Voleybol Lig'inde sıralama nasıldı? İşte cevabı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı açıklama ile Türkiye'de Erkek ve Kadınlar Ligi'nin corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle tescil edildiğini açıkladı.

"ŞAMPİYON İLAN ETMİYORUZ"

Üstündağ, yaptığı konuşmada, "Ligi bu şekilde tescil ediyoruz. Voleybol Erkek ve Kadınlar Liglerinde kalan maçlar oynanmayacak. Küme düşme yok. Aşağıdan çıkacak 4 takımı da Efeler ve Sultanlar Ligi'ne alıyoruz. Play-off oynamadığımız için şampiyon ilan etmiyoruz. Erkek ve kadınlarda ligi bu şekilde tescil ettik." dedi.

KİM HANGİ SIRADAYDI?

Öte yandan taraftarların merak ettiği bir durum da, voleybolda şampiyonluğa kimlerin daha yakın olduğuydu.

22. haftası itibariyle sonlandırılan Voleybol Erkekler Ligi'nde, ilk 3 sıra şu şekilde yer alıyordu;

1 - Fenerbahçe HDI Sigorta (58 puan)

2 - Arkas Spor (50 puan)

3 - Galatasaray HDI Sigorta (44 puan)

Kadınlar Ligi'nde ise 22. hafta itibariyle ilk 3 sıra, şu şekilde yer alıyordu;

1 - Vakıfbank (63 puan)

2 - Eczacıbaşı Vitra (57 puan)

3 - Fenerbahçe Opet (53 puan)