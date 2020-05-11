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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama

Vakıfbank, dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 9 sporcu yer aldı.

Sporcular, "Her başarımızın yanındaki güç ve her zaman en büyük destekçimiz olan tüm annelerimizin kutlu olsun" cümlesini ellerindeki kağıtlara bölüştürerek dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.

  1. 11.5.2020
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