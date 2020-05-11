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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Annelere özel

Annelere özel

Voleybol Federasyonu (), Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

resmi hesabından "AnnelerGünü" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Dünyanın en değerli varlıkları olan annelerimizin, Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız" denildi. Bu paylaşım, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

  1. 11.5.2020
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