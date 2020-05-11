Annelere özel

TVF resmi sosyal medya hesabından "AnnelerGünü" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Dünyanın en değerli varlıkları olan annelerimizin, Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız" denildi. Bu paylaşım, sosyal medyada büyük beğeni topladı.