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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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eylülde

Polonya eylülde

Başkanı Paweł Zagumny, Polonya Kadın ve Erkek voleybol liglerinin başlayacağı tarihi eylülün üçüncü haftası olarak açıkladı. Polonya'da Erkekler Ligi'nin 11-13 Eylül 2020'de, Kadınlar Ligi'nin ise 18-20 Eylül 2020'de başlayacağı belirtildi.

Başkanı Pawe&#322; Zagumny, Polonya Kadın ve Erkek voleybol liglerinin başlayacağı tarihi eylülün üçüncü haftası olarak açıkladı. Polonya'da Erkekler Ligi'nin 11-13 Eylül 2020'de, Kadınlar Ligi'nin ise 18-20 Eylül 2020'de başlayacağı belirtildi.

  1. 11.5.2020
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