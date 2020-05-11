Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı liberosu Melis Yılmaz, liglerin başlaması ihtimaline karşılık durum değerlendirmesi yaptı. Yılmaz, "Hiçbirimiz yüzde yüz hazır değiliz. Ligler oynansa bile, play-off'a başlasak bile bir alışma süresi olacak. O yüzden net bir şekilde 'hepimiz hazır oluruz, hem fiziksel anlamda hem mental anlamda hepimiz çok iyi seviyeye geliriz' diyemiyorum. Anormal bir süreç olduğu için net bir şey söyleyemiyorum. Sonuçta uzun zamandır idman yapmıyoruz" dedi.



MOTİVASYONUMUZ AYNI DEĞİL

Çalışmalarına evlerinde devam ettiklerini söyleyen 22 yaşındaki genç voleybolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her gün bireysel anlamda programlarımız var ama bu süreç beklediğimizden çok daha uzun bir zaman dilimine ulaştı. O yüzden şu an tabii ki çalışıyoruz ama ne olacağını bilemediğimiz için açıkçası bizim de motivasyonumuz ilk zamanlardaki gibi değil. Hepimiz çalışıyoruz, neticede lig başlayabilir ve mutlaka hazır olmak durumundayız."



SAHADAKİ GİBİ OLMUYOR

Lig başladığında nasıl olur bilemiyoruz. Sonuçta evde yaptığımız antrenmanlar, sahada yaptığımız antrenman gibi olmuyor. Ama dediğim gibi bu çok uzun bir süreç, o yüzden ne kadar hazır oluruz, eski formumuza ne kadar dönebiliriz, bunu bilemiyorum.