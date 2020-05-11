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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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''En iyilerden biri olacağım''

''En iyilerden biri olacağım''

'nın genç yeteneği Merve , Karayolları'na olan transfer sürecinin ardından geleceğe yönelik planlarını açıkladı.

, "İşleri akışına bırakan biriyim. A takımında da sorumluluk almayı başardıktan sonra özellikle 'da oynamak ve en iyilerden biri olmayı hayal ediyorum" diye konuştu.

  1. 11.5.2020
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