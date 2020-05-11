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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Rishel kalıyor

Rishel kalıyor

takımlarından , Amerikalı milli smaçörü ile tekrar anlaşmaya yakın. 1993 doğumlu ve 1.83 metre boyundaki oyuncu, Türk Hava Yolları'na 'in takımından gelmişti.

Sultanlar Ligi takımlarından , Amerikalı milli smaçörü ile tekrar anlaşmaya yakın. 1993 doğumlu ve 1.83 metre boyundaki oyuncu, Türk Hava Yolları'na 'in takımından gelmişti.

  1. 11.5.2020
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