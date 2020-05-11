Ebrar THY yolunda

Tokyo vizesi alan Filenin Sultanları'nda sergilediği performansla büyük beğeni kazanan 20 yaşındaki genç yıldızın Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Türk Hava Yolları'nın radarına girdiği öğrenildi. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan THY'nin 1.90 boyundaki milli pasör çaprazı için kesenin ağzını açtığı bildirildi. Genç voleybolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediği ve Ebrar'ın da Türk Hava Yolları'nın teklifine sıcak baktığı bildirildi. Ebrar Karakurt'un, VakıfBank Başantrenörü Giovanni Gudietti'nin sezon başında kadroya dahil ettiği Haak, Gabi ve Bartsch gibi oyuncular sebebiyle fazla forma şansı bulamadığından dolayı böyle bir tercih yapacağı öne sürüldü.