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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Ebrar yolunda

Ebrar THY yolunda

Hem 'ın hem de 'nın yıldızı haline gelen için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Tokyo vizesi alan 'nda sergilediği performansla büyük beğeni kazanan 20 yaşındaki genç yıldızın Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından 'nın radarına girdiği öğrenildi. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan 'nin 1.90 boyundaki milli pasör çaprazı için kesenin ağzını açtığı bildirildi. Genç voleybolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediği ve Ebrar'ın da Türk Hava Yolları'nın teklifine sıcak baktığı bildirildi. 'un, Başantrenörü Giovanni Gudietti'nin sezon başında kadroya dahil ettiği Haak, Gabi ve Bartsch gibi oyuncular sebebiyle fazla forma şansı bulamadığından dolayı böyle bir tercih yapacağı öne sürüldü.

  1. 11.5.2020
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