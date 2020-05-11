Ebrar THY yolunda
Hem VakıfBank'ın hem de Filenin Sultanları'nın yıldızı haline gelen Ebrar Karakurt için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Tokyo vizesi alan Filenin Sultanları'nda sergilediği performansla büyük beğeni kazanan 20 yaşındaki genç yıldızın Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Türk Hava Yolları'nın radarına girdiği öğrenildi. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan THY'nin 1.90 boyundaki milli pasör çaprazı için kesenin ağzını açtığı bildirildi. Genç voleybolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediği ve Ebrar'ın da Türk Hava Yolları'nın teklifine sıcak baktığı bildirildi. Ebrar Karakurt'un, VakıfBank Başantrenörü Giovanni Gudietti'nin sezon başında kadroya dahil ettiği Haak, Gabi ve Bartsch gibi oyuncular sebebiyle fazla forma şansı bulamadığından dolayı böyle bir tercih yapacağı öne sürüldü.
- 11.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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