''Güzel bir aileyiz''
Karşıyaka’nın kaptanı Ece Kozdere, kulübün Instagram hesabında katıldığı canlı yayında “Kemikleşmiş bir kadromuz var. Biz çok güzel bir aileyiz” dedi.
İzmir'ın filedeki başarıl temsilcilerinden Karşıyaka'nın kaptanı Ece Kozdere, Instagram'da kulübün medya hesabının canlı yayına konuk oldu. Koronavirüs nedeniyle ülkemizde yaşanan süreçte taraftarların sorularını yanıtlayan genç pasör çaprazı, sezonun tamamlanmış olmasına rağmen evde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Karşıyaka taraftarının arkalarında olduğu sürece maçlara 1-0 önde başladıklarını belirten Kozdere, "Kemikleşmiş bir voleybol taraftarımız var. Karşıyaka sevgisi ve kültürüyle yetiştik. Sporcudan önce iyi bir birey olarak yetiştirildik. Umarım bütün Karşıyakalı aileler çocuklarını spora kulübümüzde başlatır. Çünkü biz çok güzel bir aileyiz" dedi.
- 10.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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