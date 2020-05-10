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10 Mayıs 2020, Pazar
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''Güzel bir aileyiz''

''Güzel bir aileyiz''

’nın kaptanı , kulübün hesabında katıldığı canlı yayında “ bir kadromuz var. Biz çok güzel bir aileyiz” dedi.

'ın filedeki başarıl temsilcilerinden 'nın kaptanı , 'da kulübün medya hesabının canlı yayına konuk oldu. Koronavirüs nedeniyle ülkemizde yaşanan süreçte taraftarların sorularını yanıtlayan genç pasör çaprazı, sezonun tamamlanmış olmasına rağmen evde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Karşıyaka taraftarının arkalarında olduğu sürece maçlara 1-0 önde başladıklarını belirten Kozdere, " bir voleybol taraftarımız var. Karşıyaka sevgisi ve kültürüyle yetiştik. Sporcudan önce iyi bir birey olarak yetiştirildik. Umarım bütün Karşıyakalı aileler çocuklarını spora kulübümüzde başlatır. Çünkü biz çok güzel bir aileyiz" dedi.

  1. 10.5.2020
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