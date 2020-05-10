Gelinski ile yola devam
Efeler Ligi ekibi Spor Toto, Thiago Gelinski yoluna devam etme kararı aldı.
33 yaşındaki 1.93'lük Brezilya asıllı İtalyan pasör ile için yeniden anlaşan başkent temsilcisi, kadrosunu yeni isimlerle takviye edecek. Brezilya ve Arjantin ekiplerinde forma giyen Gelinski, 2017'de Avrupa kariyerine başladı.
- 10.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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