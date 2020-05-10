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10 Mayıs 2020, Pazar
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Gelinski ile yola devam

Gelinski ile yola devam

Efeler Ligi ekibi , Thiago Gelinski yoluna devam etme kararı aldı.

33 yaşındaki 1.93'lük asıllı İtalyan pasör ile için yeniden anlaşan başkent temsilcisi, kadrosunu yeni isimlerle takviye edecek. Brezilya ve Arjantin ekiplerinde forma giyen Gelinski, 2017'de Avrupa kariyerine başladı.

  1. 10.5.2020
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