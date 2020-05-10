Hernandez, Halkbank’a dönüyor
Halkbank, 2017-18 sezonunda formasını giyen Kübalı pasör çaprazı Fernando Hernandez Ramos ile anlaştı.
31 yaşındaki 1.96'lık Hernandez'in smaç yüksekliği 358, blok yüksekliği ise 339 santime ulaşıyor. Küba Milli Takımı ile 2009 ve 2010'da Dünya ikincisi olan Hernandez, 2011 Dünya Kupası'nda ise 'En Skorer Oyuncu' seçildi. 2017- 18'de Halkbank ile lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan Kübalı oyuncu, 'En İyi Pasör Çaprazı Ödülü'nün de sahibi olmuştu.
- 10.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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