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10 Mayıs 2020, Pazar
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Hernandez, ’a dönüyor

Hernandez, Halkbank’a dönüyor

, 2017-18 sezonunda formasını giyen Kübalı pasör çaprazı Fernando Hernandez Ramos ile anlaştı.

31 yaşındaki 1.96'lık Hernandez'in smaç yüksekliği 358, blok yüksekliği ise 339 santime ulaşıyor. Küba ile 2009 ve 2010'da Dünya ikincisi olan Hernandez, 2011 'nda ise 'En Skorer Oyuncu' seçildi. 2017- 18'de ile lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan Kübalı oyuncu, 'En İyi Pasör Çaprazı Ödülü'nün de sahibi olmuştu.

  1. 10.5.2020
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