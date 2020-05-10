Hernandez, Halkbank’a dönüyor

31 yaşındaki 1.96'lık Hernandez'in smaç yüksekliği 358, blok yüksekliği ise 339 santime ulaşıyor. Küba Milli Takımı ile 2009 ve 2010'da Dünya ikincisi olan Hernandez, 2011 Dünya Kupası'nda ise 'En Skorer Oyuncu' seçildi. 2017- 18'de Halkbank ile lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan Kübalı oyuncu, 'En İyi Pasör Çaprazı Ödülü'nün de sahibi olmuştu.