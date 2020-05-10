Giovanni Guidetti İle online sohbet
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı başantrenörü Giovanni Guidetti, online olarak gerçekleştirilen voleybol söyleşilerinin ikincisine katıldı.
Guideti ve ekibinin yanı sıra Türkiye'de görev yapan antrenörlerin katıldığı etkinlikte, "Voleybolda antrenman bireysel mi bütünsel mi olmalı, nasıl ve ne zaman yapılmalı?" konusu tartışıldı.
- 10.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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