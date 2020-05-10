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10 Mayıs 2020, Pazar
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İle online sohbet

Giovanni Guidetti İle online sohbet

A Milli Takımı'nın başarılı başantrenörü , online olarak gerçekleştirilen voleybol söyleşilerinin ikincisine katıldı.

Guideti ve ekibinin yanı sıra 'de görev yapan antrenörlerin katıldığı etkinlikte, "Voleybolda antrenman bireysel mi bütünsel mi olmalı, nasıl ve ne zaman yapılmalı?" konusu tartışıldı.

  1. 10.5.2020
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