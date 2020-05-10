Hollandalı Maret Aydın ile yeniledi
Yeni sezon öncesi transfere hız veren Aydın BB, geçen sezon kadrosuna kattığı Maret Balkestein ile sözleşme yeniledi.
Hollanda Milli Takımı'nın da kaptanı olan 31 yaşındaki kanat hücumcusu, 2016-17'de Fenerbahçe'de oynamıştı. Maret, 2018-2019 sezonunda Ferhat Akbaş'ın antrenörlüğünü yaptığı Romanya ekibi CSM Bükreş'te de forma giymişti.
- 10.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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