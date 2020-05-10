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10 Mayıs 2020, Pazar
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Hollandalı Maret Aydın ile yeniledi

Hollandalı Maret Aydın ile yeniledi

Yeni sezon öncesi transfere hız veren Aydın BB, geçen sezon kadrosuna kattığı Maret Balkestein ile sözleşme yeniledi.

Hollanda 'nın da kaptanı olan 31 yaşındaki kanat hücumcusu, 2016-17'de 'de oynamıştı. Maret, 2018-2019 sezonunda 'ın antrenörlüğünü yaptığı Romanya ekibi CSM Bükreş'te de forma giymişti.

  1. 10.5.2020
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