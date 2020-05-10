Mavi Şimşek vefası
Filenin Sultanları ile olimpiyat elemelerine renk katan Meryem Boz, gelen teklifleri geri çevirdi. Kaptanlığını da yaptığı Ege temsilcisinde yola devam etme kararı verdi.
Hollanda'daki Avrupa Kıtası Elemeleri finalinde Almanya'yı da set vermeden yıkarak şampiyon olan ve Tokyo Olimpiyatları vizesi olan Filenin Sultanları'nın önemli isimlerinden Meryem Boz, yeni sezonda da Aydın BB formasını giyecek. Elemelerde gösterdiği müthiş performası ve saçının rengi nedeniyle 'Mavi Şimşek' lakabını alan tecrübeli voleybolcu, transfer listelerinin ilk sırasında bulunmasına rağmen geçtiğimiz sezon kaptanlığını yaptığı Ege temsilcisinde devam etme kararı aldı. 32 yaşındaki 1.94'lük pasör çaprazı, gelecek sezonki planlarını netleştirdi ve yapılan görüşmelerin ardından Aydın BB ile anlaştı.
MÜTHİŞ BİR KARİYER
Eskişehir'de doğan ve DSİ Bentspor'da voleybola başlayan Meryem, başarılı kariyerini son olimpiyat elemelerinde MVP seçilerek taçlandırdı. İller Bankası, Trefl Sopot, İlbank, F.Bahçe, Halkbank, Bursa BB, Nilüfer Bld., Seramiksan ve G.Saray formalarını terleten 'Mavi Şimşek', geçtiğimiz sezon Aydın BB'nin kaptanlığını yapmıştı. A Milli Takım ile 2015 CEV Avrupa Ligi'nde gümüş, 2010'da bronz kazanan Boz, 2017'de Avrupa üçüncüsü olan kadroda da yer almıştı. F.Bahçe ile Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3. olan Meryem, 2015'te Bursa BB ile Challenge Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.
- 10.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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