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10 Mayıs 2020, Pazar
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Mavi Şimşek vefası

Filenin Sultanları ile olimpiyat elemelerine renk katan , gelen teklifleri geri çevirdi. Kaptanlığını da yaptığı Ege temsilcisinde yola devam etme kararı verdi.

Hollanda'daki Avrupa Kıtası Elemeleri finalinde 'yı da set vermeden yıkarak şampiyon olan ve Tokyo Olimpiyatları vizesi olan Filenin Sultanları'nın önemli isimlerinden , yeni sezonda da Aydın formasını giyecek. Elemelerde gösterdiği müthiş performası ve saçının rengi nedeniyle '' lakabını alan tecrübeli voleybolcu, transfer listelerinin ilk sırasında bulunmasına rağmen geçtiğimiz sezon kaptanlığını yaptığı Ege temsilcisinde devam etme kararı aldı. 32 yaşındaki 1.94'lük pasör çaprazı, gelecek sezonki planlarını netleştirdi ve yapılan görüşmelerin ardından Aydın BB ile anlaştı.

MÜTHİŞ BİR KARİYER
'de doğan ve DSİ Bentspor'da voleybola başlayan Meryem, başarılı kariyerini son olimpiyat elemelerinde MVP seçilerek taçlandırdı. İller Bankası, Trefl Sopot, İlbank, F.Bahçe, , Bursa BB, Nilüfer Bld., Seramiksan ve G.Saray formalarını terleten 'Mavi Şimşek', geçtiğimiz sezon Aydın BB'nin kaptanlığını yapmıştı. A ile 2015 CEV Avrupa Ligi'nde gümüş, 2010'da bronz kazanan Boz, 2017'de Avrupa üçüncüsü olan kadroda da yer almıştı. F.Bahçe ile Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3. olan Meryem, 2015'te Bursa BB ile 'nda şampiyonluk yaşadı.

  1. 10.5.2020
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