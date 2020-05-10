Santana’yı THY kaptı

THY, İtalya'da forma giyen Porto Rikolu Daly Santana'yı renklerine bağladı. 3 yıldır İl Bisonte Firenze takımında forma giyen 25 yaşındaki 1.85'lik smaçör, daha önce de Fransa liginde yer aldı ve ASPTT Mulhouse ile şampiyonluk yaşadı. Santana, 2013'te Pan-Ameri can gençlik oyunlarında en iyi servis atan oyuncu oldu. Kadrosuna Santana ile takviye eden THY, Madison Kingdon Rishel ile de devam karar alarak yeniden anlaşmaya vardı. Daha öcen Azerbaycan, Kore ve Çin liglerinde forma giyen 27 yaşındaki ABD'li smaçör, 1.83'lük boyuyla 307 santim smaç ve 298 santim blok yüksekliğine sahip. Madison, 2 yıl önce Kore Ligi'nde Hwaseong formasıyla bir maçta 57 sayı üretip dikkatleri çekti.