Santana’yı THY kaptı
Üç sezondur İtalya’da forma giyen 25 yaşındaki smaçör, Fransa liginde de şampiyonluk sevinci yaşadı. Madison da takımda kaldı.
THY, İtalya'da forma giyen Porto Rikolu Daly Santana'yı renklerine bağladı. 3 yıldır İl Bisonte Firenze takımında forma giyen 25 yaşındaki 1.85'lik smaçör, daha önce de Fransa liginde yer aldı ve ASPTT Mulhouse ile şampiyonluk yaşadı. Santana, 2013'te Pan-Ameri can gençlik oyunlarında en iyi servis atan oyuncu oldu. Kadrosuna Santana ile takviye eden THY, Madison Kingdon Rishel ile de devam karar alarak yeniden anlaşmaya vardı. Daha öcen Azerbaycan, Kore ve Çin liglerinde forma giyen 27 yaşındaki ABD'li smaçör, 1.83'lük boyuyla 307 santim smaç ve 298 santim blok yüksekliğine sahip. Madison, 2 yıl önce Kore Ligi'nde Hwaseong formasıyla bir maçta 57 sayı üretip dikkatleri çekti.
- 10.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Santana’yı THY kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.