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10 Mayıs 2020, Pazar
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Santana’yı kaptı

Santana’yı THY kaptı

Üç sezondur ’da forma giyen 25 yaşındaki smaçör, liginde de şampiyonluk sevinci yaşadı. da takımda kaldı.

, 'da forma giyen Porto Rikolu Daly Santana'yı renklerine bağladı. 3 yıldır İl Bisonte Firenze takımında forma giyen 25 yaşındaki 1.85'lik smaçör, daha önce de liginde yer aldı ve ASPTT Mulhouse ile şampiyonluk yaşadı. Santana, 2013'te Pan-Ameri can gençlik oyunlarında en iyi servis atan oyuncu oldu. Kadrosuna Santana ile takviye eden THY, Kingdon Rishel ile de devam karar alarak yeniden anlaşmaya vardı. Daha öcen , ve liglerinde forma giyen 27 yaşındaki ABD'li smaçör, 1.83'lük boyuyla 307 santim smaç ve 298 santim blok yüksekliğine sahip. Madison, 2 yıl önce Kore Ligi'nde Hwaseong formasıyla bir maçta 57 sayı üretip dikkatleri çekti.

  1. 10.5.2020
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