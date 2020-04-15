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15 Nisan 2020, Çarşamba
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’de seviye yüksek’

‘Türkiye’de seviye yüksek’

'ın Sloven pasör çaprazı , izlenimlerini anlattı.

'ın Sloven pasör çaprazı , izlenimlerini anlattı. Türkiye'de voleybol seviyesinin çok yüksek olduğunu belirten Stern, "Virüs süreci kaçınılmaz olarak voleybolu durdurdu. Devam etseydi iki kulvarda da final oynama şansımız yüksekti" dedi.
  1. 15.4.2020
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