Ezgi’nin idolü Gözde Kırdar

Voleybol Plus'a açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki oyuncu, "Onunla birlikte aynı takımda oynayabilmek isterdim veya karşılıklı da oynamak isterdim" yorumuyla yıldıza övgüler yağdırdı. Ezgi, 'en çok sevindiğin maç hangisi?' sorusuna ise, "Karşıyakada'yken Beylikdüzü'yle oynadığımız maç. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Dolu tribünlere oynuyorduk, etkilendim" yanıtını verdi.