Ezgi’nin idolü Gözde Kırdar
Karayolları'nın genç smaçörü Ezgi Akyaldız, idolünün Gözde Kırdar olduğunu açıkladı.
Voleybol Plus'a açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki oyuncu, "Onunla birlikte aynı takımda oynayabilmek isterdim veya karşılıklı da oynamak isterdim" yorumuyla yıldıza övgüler yağdırdı. Ezgi, 'en çok sevindiğin maç hangisi?' sorusuna ise, "Karşıyakada'yken Beylikdüzü'yle oynadığımız maç. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Dolu tribünlere oynuyorduk, etkilendim" yanıtını verdi.
- 13.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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