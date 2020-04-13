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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Ezgi’nin idolü

Ezgi’nin idolü Gözde Kırdar

Karayolları'nın genç smaçörü Ezgi Akyaldız, idolünün olduğunu açıkladı.

Voleybol Plus'a açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki oyuncu, "Onunla birlikte aynı takımda oynayabilmek isterdim veya karşılıklı da oynamak isterdim" yorumuyla yıldıza övgüler yağdırdı. Ezgi, 'en çok sevindiğin maç hangisi?' sorusuna ise, "Karşıyakada'yken Beylikdüzü'yle oynadığımız maç. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Dolu tribünlere oynuyorduk, etkilendim" yanıtını verdi.

  1. 13.4.2020
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