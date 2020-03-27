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27 Mart 2020, Cuma
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Ziraat çalışmalara başladı!

Ziraat çalışmalara başladı!

, idmanlara başladı.

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, idmanlara başladı. Çalışmalarda birçok kulüp gibi yeni sisteme geçen Ziraat Bankası, online antrenman yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sporcular, antrenörler tarafından oluşturulan online gruplar ile sosyal medya aracılığıyla evlerinden antrenmanlarını sürdürüyor."

  1. 27.3.2020
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