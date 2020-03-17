Sarı Melekler’e moral yemeğı
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Türk Hava Yolları ile oynayacağı Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final turu ile AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde karşılaşacağı PTT maçları öncesi yöneticilerin verdiği moral yemeğinde bir araya geldi.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Türk Hava Yolları ile oynayacağı Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final turu ile AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde karşılaşacağı PTT maçları öncesi yöneticilerin verdiği moral yemeğinde bir araya geldi. Sarı Melekler, Çengelköy'deki Chacha Balık'ta düzenlenen yemekte stres atıp, moral depoladı.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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