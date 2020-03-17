Sarı Melekler’e moral yemeğı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Türk Hava Yolları ile oynayacağı Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final turu ile AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde karşılaşacağı PTT maçları öncesi yöneticilerin verdiği moral yemeğinde bir araya geldi. Sarı Melekler, Çengelköy'deki Chacha Balık'ta düzenlenen yemekte stres atıp, moral depoladı.