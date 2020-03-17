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17 Mart 2020, Salı
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’e moral yemeğı

Sarı Melekler’e moral yemeğı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Türk Hava Yolları ile oynayacağı Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off turu ile AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde karşılaşacağı PTT maçları öncesi yöneticilerin verdiği moral yemeğinde bir araya geldi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Türk Hava Yolları ile oynayacağı Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off turu ile AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde karşılaşacağı PTT maçları öncesi yöneticilerin verdiği moral yemeğinde bir araya geldi. , Çengelköy'deki Chacha Balık'ta düzenlenen yemekte stres atıp, moral depoladı.

  1. 17.3.2020
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