Erzin Yeşilkent Spor Voleybol Takımı 1. Lig'de - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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Voleybol Takımı 1. Lig'de

Erzin Yeşilkent Spor Voleybol Takımı 1. Lig'de

TVF 2. Ligde Hatay’ın tek temsilcisi olan Kulübü Erkek Voleybol takımı 1. Lig'e yükseldi.

Kulübü Voleybol takımı 2. Lig 4. Grubunda sezonu şampiyon olarak bitirdi ve Play Off oynama hakkını kazandı. Play Off'da 16 takım arasında mücadele eden Turuncu-Beyazlılar oynadığı 3 karşılaşmanın ikisini kazanarak finale yükseldi.

Finalde ise , ve TÜRŞAD ile aynı gruba düştü. İlk maçında Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Lisesi Voleybol takımlarını 3-1 mağlup eden Erzin Yeşilkent Spor, üçüncü karşılaşmanın sonucunu beklemeden adını 1. Lige yazdırdı. 42 bin nüfuslu bir ilçenin takımı olan Erzin Yeşilkent Spor Kulübü Voleybol Takımının sınırlı bütçeyle şampiyon olması Erzin'de sevince yol açtı.

Kulüp As Başkanı Mehmet Uras yaptığı açıklamada, "2 yıl önce kurduğumuz kulübümüzün voleybol takımını şampiyon yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu başarıda pay sahibi olan başta CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, siyasi parti ilçe başkanlarına, diğer destekçilerimize, takımımızın koçu Güntaç Yılmaz, Sedat Sağlam ve oyuncularımıza teşekkür ederiz" dedi.


  1. 15.03.2020
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