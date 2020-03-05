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05 Mart 2020, Perşembe
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G.Saray yarı finalde

G.Saray HDI yarı finalde

2020 ikinci maçında ’u deplasmanda 3-2 mağlup eden , yarı finale yükseldi.

2020 ikinci maçında 'u deplasmanda 3-2 mağlup eden , yarı finale yükseldi. İki Türk ekibinin karşılaştığı çeyrek final eşleşmesini geçen sarı-kırmızı ekibin yarı finaldeki rakibi ise; Leo Shoes Modena ()-GFC Ajaccio () eşleşmesinin kazanan tarafı olacak.
  1. 5.3.2020
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