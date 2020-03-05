G.Saray HDI yarı finalde
2020 CEV Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Arkas Spor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta, yarı finale yükseldi.
2020 CEV Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Arkas Spor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta, yarı finale yükseldi. İki Türk ekibinin karşılaştığı çeyrek final eşleşmesini geçen sarı-kırmızı ekibin yarı finaldeki rakibi ise; Leo Shoes Modena (İtalya)-GFC Ajaccio (Fransa) eşleşmesinin kazanan tarafı olacak.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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