Dinamo Moskova 0-3 VakıfBank | MAÇ SONUCU
VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı deplasmanda 3-0 mağlup edip yarı final için büyük avantaj yakaladı. Karşılaşmanın rövanşı 12 Mart Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
CEV Kdınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'ya konuk olan VakıfBank, rakibini 13-25, 17-25, 17-25'lik setlerle 3-0 yendi.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
SALON: Dinamo Spor Sarayı
HAKEMLER: Simone Santi (İtalya), Ari Jokelainen (Finlandiya)
DİNAMO MOSKOVA: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Havelkova, Efimova, Carlini (Talysheva, Krotkova, Lyubushkina)
VAKIFBANK: Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Gizem Örge)
SETLER: 13-25, 17-25, 17-25
SÜRE: 65 dakika (20, 20, 25)
- 03.03.2020
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