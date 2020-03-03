Dinamo Moskova 0-3 VakıfBank | MAÇ SONUCU - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol VakıfBank Rusya'da yolu yarıladı!

0-3 | MAÇ SONUCU

Dinamo Moskova 0-3 VakıfBank | MAÇ SONUCU

, Kadınlar ilk maçında temsilcisi 'yı deplasmanda 3-0 mağlup edip yarı final için büyük avantaj yakaladı. Karşılaşmanın rövanşı Perşembe günü VakıfBank 'nda oynanacak.

Kdınlar ilk maçında temsilcisi Dinamo Moskova'ya konuk olan VakıfBank, rakibini 13-25, 17-25, 17-25'lik setlerle 3-0 yendi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

SALON: Dinamo

HAKEMLER: Simone Santi (), Ari Jokelainen (Finlandiya)

DİNAMO MOSKOVA: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Havelkova, Efimova, Carlini (Talysheva, Krotkova, Lyubushkina)

VAKIFBANK: Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Gizem Örge)

SETLER: 13-25, 17-25, 17-25

SÜRE: 65 dakika (20, 20, 25)

  1. 03.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dinamo Moskova 0-3 VakıfBank | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN