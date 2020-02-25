Voleybol CEV Challenge Kupası'ndaki temsilcilerimizden Spor Toto, çeyrek final ilk maçında ağırladığı Çek ekibi CEZ Karlovarsko'yu 3-0 mağlup edip yarı final için avantaj yakaladı. Karşılaşmanın rövanşı 4 Mart'ta Çekya'nın Karlovy Vary şehrinde oynanacak.
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yu 3-0 mağlup etti.
Bu maçın rövanşı, 4 Mart'ta Çekya'nın Karlovy Vary kentinde yapılacak.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Veaceslav Prozorov (Moldova), Aleksandra Balandzic (Sırbistan)
SPOR TOTO: Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak, Williams, Bruno (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)
CEZ KARLOVARSKO: REJLEK, Wiese, Wilson, Tichacek, Lux, Patocka (Pfeffer, Dzavoronok, Vasina)
SETLER: 25-22, 25-19, 25-19
SÜRE: 72 dakika (26, 22, 24)
- 26.02.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Spor Toto 3-0 CEZ Karlovarsko | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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