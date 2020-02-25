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25 Şubat 2020, Salı
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3-0 Karlovarsko | MAÇ SONUCU

Spor Toto 3-0 CEZ Karlovarsko | MAÇ SONUCU

Voleybol 'ndaki temsilcilerimizden , ilk maçında ağırladığı Çek ekibi Karlovarsko'yu 3-0 mağlup edip yarı final için avantaj yakaladı. Karşılaşmanın rövanşı 4 Mart'ta Çekya'nın şehrinde oynanacak.

Erkek Voleybol Takımı, Challenge Kupası ilk maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi Karlovarsko'yu 3-0 mağlup etti.

Bu maçın rövanşı, 4 Mart'ta Çekya'nın Karlovy Vary kentinde yapılacak.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Veaceslav Prozorov (Moldova), Aleksandra Balandzic ()

SPOR TOTO: Kemal Kayhan, , Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak, Williams, Bruno (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)

CEZ KARLOVARSKO: REJLEK, Wiese, Wilson, Tichacek, Lux, Patocka (Pfeffer, Dzavoronok, Vasina)

SETLER: 25-22, 25-19, 25-19

SÜRE: 72 dakika (26, 22, 24)


  1. 26.02.2020
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