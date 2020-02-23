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23 Şubat 2020, Pazar
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Arkas seriye bağladı

Arkas seriye bağladı

ekibi, İnegöl'ü yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde , 'u mağlup etti. İlk seti 25-22 kaybeden ekibi, maçın geri kalanında büyük bir üstünlük kurdu. 28-26'yla durumu eşitleyen Arkas, 25-12'lik üçüncü setle öne geçti: 2-1. Dördüncü seti de 25-14'lük skorla aldı ve 3-1'lik sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.
  1. 23.2.2020
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