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18 Şubat 2020, Salı
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evinde 'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Öznur Kablo evinde BLMA'yı ağırlayacak

, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 13. haftasında yarın ekibi 'yı konuk edecek. Maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertli takım rakibini yenip liderliğini devam ettirmek istiyor.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 13. haftasında , ekibi 'yı konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 19.30'da başlayacak.

Grupta geride kalan 12 haftada 10 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Öznur Kablo, lider durumda bulunuyor. Konuk BLMA ise 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla 3. basamakta bulunuyor. İki takım arasında Fransa'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 76-74 kazanmıştı. Ligde grup maçları sonunda ilk 4'te yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonda 2013, 2014 ve 2017'de final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti.

  1. 18.02.2020
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