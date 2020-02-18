Fenerbahçe Öznur Kablo evinde BLMA'yı ağırlayacak
Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 13. haftasında yarın Fransa ekibi BLMA'yı konuk edecek. Maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertli takım rakibini yenip liderliğini devam ettirmek istiyor.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 13. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa ekibi BLMA'yı konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 19.30'da başlayacak.
Grupta geride kalan 12 haftada 10 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Öznur Kablo, lider durumda bulunuyor. Konuk BLMA ise 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla 3. basamakta bulunuyor. İki takım arasında Fransa'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 76-74 kazanmıştı. Ligde grup maçları sonunda ilk 4'te yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonda 2013, 2014 ve 2017'de final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti.
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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