Fenerbahçe HDI Sigorta, Cucine Lube'a konuk oluyor
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Cucine Lube ile deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, yarın İtalyan temsilcisi Cucine Lube'ye konuk olacak. Eurosuole Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
A Grubu'ndaki 5 maçından da mağlup ayrılan sarı-lacivertli takım, son sırada yer alıyor. Tüm maçlarını kazanan Cucine Lube ise liderlik koltuğunda oturuyor.
- 18.02.2020
- Güncelleme: 18.02.2020 14:33
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Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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