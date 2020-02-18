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18 Şubat 2020, Salı
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Fenerbahçe HDI Sigorta, Cucine Lube'a konuk oluyor

Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A 6. ve son hafta maçında yarın temsilcisi ile deplasmanda karşılaşacak.

Erkek Voleybol Takımı, yarın İtalyan temsilcisi 'ye konuk olacak. Eurosuole Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

A 'ndaki 5 maçından da mağlup ayrılan sarı-lacivertli takım, son sırada yer alıyor. Tüm maçlarını kazanan Cucine Lube ise liderlik koltuğunda oturuyor.

  1. 18.02.2020
  2. Güncelleme: 18.02.2020 14:33
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