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18 Şubat 2020, Salı
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Filede rakip Salo

Filede rakip LP Salo

, A Grubu 6. hafta maçında Finlandiya ekibi Salo'yu konuk ediyor. 'teki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. 5'te 3 yapan sarı-lacivertli ekip, lider 'nın ardından 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, A Grubu 6. hafta maçında Finlandiya ekibi Salo'yu konuk ediyor. 'teki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. 5'te 3 yapan sarı-lacivertli ekip, lider 'nın ardından 2. sırada yer alıyor.

  1. 18.2.2020
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