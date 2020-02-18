Filede rakip LP Salo
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Finlandiya ekibi LP Salo'yu konuk ediyor. Burhan Felek'teki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. 5'te 3 yapan sarı-lacivertli ekip, lider Eczacıbaşı VitrA'nın ardından 2. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Finlandiya ekibi LP Salo'yu konuk ediyor. Burhan Felek'teki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. 5'te 3 yapan sarı-lacivertli ekip, lider Eczacıbaşı VitrA'nın ardından 2. sırada yer alıyor.
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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