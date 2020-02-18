Eczacıbaşı VitrA 3-2 Budowlani Lodz | MAÇ SONUCU
Eczacıbaşı VitrA, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6'ncı ve son maçında Polonya ekibi Budowlani Lodz'u 3-2 (17-25, 25-27, 25-19, 25-21, 15-7) mağlup etti. Grupta liderliği daha önce garantileyen turuncu-beyazlılar 6'da 6 yaparak çeyrek finale yükseldi.
CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5'te 5 yaparak liderliği garantileyen Eczacıbaşı VitrA, gruptaki 6'ncı ve son maçında Polonya ekibi Budowlani Lodz'u konuk etti.
Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 17-25, 25-27, 25-19, 25-21, 15-7 setlerle 3-2 kazandı.
Eczacıbaşı VitrA bu sonuçla 6'da 6 yaparak çeyrek finale yükseldi.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Tudor Pop, Ricardo Ferreira
ECZACIBAŞI VİTRA: Beyza, Hande, Gamze, Melis, Ergül, Newcombe, Merve (L), Boskovic, Lloyd, Natalia, Yasemin, Saliha
BUDOWLANI: Nowicka, Smieszek, Twardowska, Kraiduba, Pencova, Baczynska, Stenzel (L), Lewandowska, Baldyga, Maciagowski
SETLER: 17-25, 25-27, 25-19, 25-21, 15-7
SÜRE: 118 dakika (24, 30, 25, 26, 13)
- 18.02.2020
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Toplam 2
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canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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