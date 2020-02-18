VakıfBank üst üste 11'inci kez çeyrek finalde - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
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üst üste 11'inci kez çeyrek finalde

VakıfBank üst üste 11'inci kez çeyrek finalde

Takımı, 2020 Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 'ı 25-22, 25-11 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, gruptan lider olarak çeyrek finale çıktı.

Takımı, 2020 Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 'ı 25-22, 25-11 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, gruptan lider olarak çeyrek finale çıktı. Avrupa'nın en büyük kupasını dört kez müzesine götüren sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11'inci kez çeyrek finale yükselmeyi başardı.

  1. 18.02.2020
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