Fenerbahçe Opet 3-0 LP Salo | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında konuk ettiği Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu 3-0 (25-17, 25-12, 25-14) mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı konuk ettiği Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu 25-17, 25-12, 25-14'lük setler sonucunda 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla grubu Eczacıbaşı VitrA'nın ardından ikinci sırada tamamlayan sarı lacivertliler CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Evgeny Makshanov (Rusya), Mykhaylo Medvid (Ukrayna)
FENERBAHÇE OPET: Fatma Yıldırım, Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Beliz Başkır, Vargas (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Dicle Babat, Sıla Çalışkan, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt)
LP SALO: Mansikkaviita, Peit, Haatainen, Pilepic, Ennok, Czakan (Rautiainen, Mehtola, Ternava, Piesanen, Laaksonen)
SETLER: 25-17, 25-12, 25-14
SÜRE: 61 dakika (21, 21, 19)
- 19.02.2020
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