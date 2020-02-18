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18 Şubat 2020, Salı
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3-0 Salo | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Opet 3-0 LP Salo | MAÇ SONUCU

, A Grubu son hafta maçında konuk ettiği Finlandiya temsilcisi Salo'yu 3-0 (25-17, 25-12, 25-14) mağlup ederek adını yazdırdı.

A Grubu son hafta maçında Kadın Voleybol Takımı konuk ettiği Finlandiya temsilcisi Salo'yu 25-17, 25-12, 25-14'lük setler sonucunda 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla grubu Eczacıbaşı VitrA'nın ardından ikinci sırada tamamlayan sarı lacivertliler CEV Şampiyonlar Ligi'nde yükseldi.

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Evgeny Makshanov (), Mykhaylo Medvid ()
FENERBAHÇE OPET: Fatma Yıldırım, Guidetti, , Robinson, Beliz Başkır, Vargas (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Dicle Babat, Sıla Çalışkan, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt)
LP SALO: Mansikkaviita, Peit, Haatainen, Pilepic, Ennok, Czakan (Rautiainen, Mehtola, Ternava, Piesanen, Laaksonen)
SETLER: 25-17, 25-12, 25-14
SÜRE: 61 dakika (21, 21, 19)

  1. 19.02.2020
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