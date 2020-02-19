Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Hande Baladın'ın ayak tarak kemiğinde kırık - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
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oyuncusu 'ın ayak tarak kemiğinde kırık

Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Hande Baladın'ın ayak tarak kemiğinde kırık

'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Budowlani'yi 3-2 yendiği maçta sakatlanan 'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

'ya başarılı voleybolcusu 'dan kötü haber geldi.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hande Baladın'ın, yapılan kontrolleri sonucunda sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.



  1. 19.02.2020
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