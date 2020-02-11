Spor Toto Erkek Voleybol Takımı ev sahibi avantajıyla rövanşı almak istiyor
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Aluron Virtu'yu ağırlayacak. Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, rakibini 3-0 veya 3-1 yenip, tur için maçı altın sete taşımaya çalışacak.
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçın Polonya temsilcisi Aluron Virtu'yu ağırlayacak.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı, Romanya'dan Darius Dumitru Mesca ile İsrail'den Iris Stojcic-Fogel hakem ikilisi yönetecek.
Polonya'da yapılan ilk karşılaşmayı 3-0 kaybeden Spor Toto, rakibini 3-0 veya 3-1 yenip, tur için maçı altın sete taşımaya çalışacak.
Tur atlayacak takım, çeyrek finalde ACS Volei Municipal (Romanya)-VK CEZ (Çek Cumhuriyeti) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
- 11.02.2020
- Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i
- TFF'den bir ilk! Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası karar...
- Galatasaray yaz transferinde bombayı patlatıyor! Resmi teklif yapıldı
- Lazio Muriç için devreye girdi! İşte yapılacak teklif
- Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor maçı 11'i
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı ev sahibi avantajıyla rövanşı almak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.