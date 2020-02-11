Spor Toto Erkek Voleybol Takımı ev sahibi avantajıyla rövanşı almak istiyor - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
11 Şubat 2020, Salı
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Erkek Voleybol Takımı ev sahibi avantajıyla rövanşı almak istiyor

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı ev sahibi avantajıyla rövanşı almak istiyor

Erkek Voleybol Takımı, 8'li final turu rövanş maçında Polonya temsilcisi 'yu ağırlayacak. Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı Spor , rakibini 3-0 veya 3-1 yenip, tur için maçı altın sete taşımaya çalışacak.

Erkek Voleybol Takımı, 8'li final turu rövanş maçın Polonya temsilcisi 'yu ağırlayacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı, Romanya'dan Darius Dumitru Mesca ile 'den Iris Stojcic-Fogel hakem ikilisi yönetecek.

Polonya'da yapılan ilk karşılaşmayı 3-0 kaybeden Spor Toto, rakibini 3-0 veya 3-1 yenip, tur için maçı altın sete taşımaya çalışacak.

Tur atlayacak takım, çeyrek finalde ACS Volei Municipal (Romanya)-VK CEZ (Çek Cumhuriyeti) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

  1. 11.02.2020
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